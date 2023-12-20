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В России упрекнули Зеленского за отказ от русского языка

Захарова: Зеленский забыл русский язык, но на выборах его поддерживал

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Nina Liashonok/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время выборов на Украине позиционировал себя как носитель русского языка, а теперь перестал говорить на нем, чтобы быть на одной волне с украинскими националистами. Такое мнение высказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Накануне журналист турецкого издания Anadolu на пресс-конференции задал Зеленскому вопрос о событиях в секторе Газа на русском языке, однако украинский лидер дал ответ на украинском.

По мнению Захаровой, на Украине национализм затмил все и фраза Зеленского рассчитана на приверженцев этой идеологии.

«Это такая стрела в сердце тех, кто заражен национализмом, — показать, что мы с вами одной крови, что я такой же, как и вы. Я тоже теперь уже дерусифицировался», — сказала дипломат.

Она добавила, что именно из-за того, что во время выборов Зеленский позиционировал себя как объединитель Украины и заявлял, что жители русскоязычных регионов могут говорить на своем языке, его и выбрали.

Ранее на Украине заявили, что уступки нацменьшинствам бьют по украинскому языку.

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