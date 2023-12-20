Зеленский заявил, что не будет менять людей в своей команде

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с журналистами заявил, что пока не собирается менять людей в своей команде. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в его команде «пять-шесть менеджеров», которыми нельзя пожертвовать, так как это не увеличит число какого-то вооружения, в том числе средств противовоздушной обороны.

«Не могу этого себе позволить», — сказал украинский лидер.

Он также сообщил, что не намерен пока распускать украинский парламент в связи с тем, что не может провести выборы во время боевых действий.

Зеленский подчеркнул, что парламентариям следует «заниматься своей работой, быть моральными авторитетами», но сейчас этого не происходит.

Президент при этом не смог ответить на вопрос о создании нового правительства. Он переспросил журналиста, кто мог бы стать новым премьер-министром Украины, представитель какой партии.

19 декабря Зеленский дал итоговую пресс-конференцию за год. Одним из громких его заявлений стало то, что России якобы не удалось достичь на войне «ни одной победы».

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что на Западе хотят заменить Зеленского на нового «Пилсудского».