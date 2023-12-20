Путин высказался об охране границ России

Президент России Владимир Путин заявил, что охрана государственных рубежей РФ вблизи линии боевого соприкосновения и поддержка жителей приграничных регионов страны требует повышенного внимания спецслужб. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности, передает пресс-служба Кремля.

«Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения», — сказал глава государства.

Он также попросил сотрудников органов безопасности оказывать необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия намерена укрепить границу с Финляндией, чтобы защитить себя от НАТО.

До этого сообщалось, что пограничная служба Федеральной службы безопасности России с 2022 года увеличила военную составляющую в подготовке личного состава, в том числе для предотвращения вторжений диверсионных групп.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.