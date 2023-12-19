Путин отметил поддержку народом российских военных

Президент России Владимир Путин заявил, что патриотического настроя придерживается большинство россиян. Об этом он сообщил во время выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Особо отмечу беспрецедентную поддержку нашего народа, поддержку защитников отечества, патриотический настрой абсолютного большинства граждан страны, единство и сплоченность людей разных национальностей и вероисповеданий», — сказал Путин.

Это надежная опора армии и флота РФ, добавил он.

Ранее Путин назвал российский народ единственным источником власти в стране. По его словам, РФ предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.

18 декабря президент РФ призвал страны СНГ максимально сохранить общее многонациональное достояние.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».