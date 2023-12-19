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В ООН призвали Украину разрешить использовать все языки

В ООН заявили, что Украина должна разрешить использовать все существующие языки

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Shutterstock

На Украине должна быть обеспечена доступность всех языков, на которых говорят в стране. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, который представил доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека по Украине в Совете по правам человека, передает РИА Новости.

Как рассказал Тюрк, во время посещения Украины в 2022 году он понял, как важно постоянно следить «за видением завтрашнего дня», чтобы сейчас подготовиться к такой стране, в которой люди хотели бы жить после окончания конфликта.

«Это требует обеспечения социальной интеграции для всех сообществ и защиты прав меньшинств, включая право использовать все языки, на которых говорят на Украине», — сказал Тюрк.

В докладе УВКПЧ, отмечает агентство, говорится, что принятый Верховной радой Украины в сентябре 2023 года закон о меньшинствах приостанавливает действие некоторых прав русскоязычных меньшинств.

13 декабря в Раде предложили ввести законопроект, предусматривающий введение ответственности за унижение по языковому признаку.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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