Россиянам объяснили, как вызвать чувство праздника перед Новым годом

Чтобы вызвать чувство праздника перед Новым годом, достаточно полюбоваться городской иллюминацией и снегом. Такой совет в беседе с РИАМО дала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Она подчеркнула, что для поднятия настроения важно уметь хотя бы иногда отвлечься от каждодневной суеты.

«Чтобы почувствовать новогоднюю атмосферу, на нее нужно обратить внимание. Тем, кто жалуется, что не ощущает праздника, нужно просто полюбоваться городской иллюминацией и искрящимся снегом, представить, как обрадуются выбранным подаркам домашние, и испечь вместе с детьми имбирное печенье на елку», — посоветовала Игонина.

Она добавила, что важно стараться проживать каждый день с удовольствием, не откладывая радость на потом. Также специалист рекомендует на зацикливаться на подготовке к Новому году, и не стремиться сделать все идеально.

Психиатр, психотерапевт медицинского центра «Парацельс» Владимир Шкурко до этого дал советы, как не сойти с ума, готовясь к Новому году. По словам эксперта, важно составить список дел и расставить приоритеты.

Ранее стало известно, что все больше россиян хотят отмечать Новый год масштабно.