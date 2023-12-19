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Песков заявил, что власти РФ готовились к санкциям против алмазов

Песков: варианты обхода санкций против алмазов РФ есть, они будут реализованы

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Власти готовились к тому, что ЕС введет санкции против российских алмазов, если варианты для обхода ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«К этому готовились. Не думаю, что отсутствуют варианты обхода санкций. Они есть и будут реализованы», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что власти в этой ситуации сделают все для защиты интересов страны. Песков также обратил внимание, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций включил в список российское общество «Знание».

«Это красноречивое свидетельство санкционного безумия», — сказал Песков.

Накануне Совет ЕС объявил, что с 1 января 2024 года Евросоюз вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в РФ. А с 1 марта также начнутся поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

В ЕС пояснили, что данный запрет вводится на международном уровне «с целью лишить Россию этого важного источника дохода».

До этого о запрете на импорт российских алмазов объявила Япония.

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