На Западе сомневаются в возможностях Украины совершить прорыв в боевых действиях

Украине вряд ли удастся совершить существенный прорыв на поле боя даже в случае, если она получит помощь от Европейского союза (ЕС) и США. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на анонимных чиновников.

Как следует из текста, сторонники Киева на Западе полагают, что помощь, скорее всего, будет одобрена в начале 2024 года, однако это вряд ли приведет к существенным изменениям в боевых действиях в пользу Украины.

Кроме того, пишет Bloomberg, тупик на фронте делает все более очевидным тот факт, что противостояние между Москвой и Киевом может продолжаться годами.

Агентство приводит слова европейских чиновников, которые высказывают точку зрения о том, что Украина будет вынуждена согласиться на прекращение огня на условиях России. По словам собеседников, если Украина не получит вооружения, то Россия будет стремиться установить контроль над другими территориями.

Неудачное контрнаступление Украины, в дополнение к общественному скептицизму относительно продолжения поддержки Киева, также подняло вопрос о том, насколько достижима цель Киева по возвращению всех утраченных территорий, отмечается в материале.

Подобное развитие событий заставляет союзников Украины размышлять о том, что президент России Владимир Путин может одержать победу в конфликте, следует из текста.

«Помимо потенциально катастрофических последствий для Украины, некоторые европейские союзники начали негласно рассматривать последствия провала для НАТО в крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны», — пишет Bloomberg.

Ранее президент Чехии предрек сдвиг в конфликте на Украине.