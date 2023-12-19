В Чехии предрекли значительный сдвиг в конфликте на Украине

Президент Чехии Петр Павел заявил в интервью для издания Seznam Zpravy, что значительного сдвига в конфликте на Украине, который ожидали европейские страны, не произойдет.

По мнению Павела, сейчас возникнет новая ситуация, с которой придется столкнуться. Президент Чехии также напомнил, что российский лидер Владимир Путин настаивает на своем видении мира, согласно которому Россия занимает сильное положение, а другим странам нужно примириться с этим фактом.

«Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — сказал Павел.

Он также допустил возможное соглашение между Путиным и Дональдом Трампом в случае его победы на президентских выборах в США в 2024 году. По его мнению, в этом случае Украине и Европе придется смириться с влиянием России.

До этого бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией в военном противостоянии, поэтому единственный выход из сложившейся ситуации — мирные переговоры.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял о готовности Анкары вновь активизировать стамбульский процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Совфеде указали на бесперспективность Украины как геополитического проекта США.