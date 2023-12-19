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Премьер Нигера считает визит замглавы Минобороны РФ укреплением сотрудничества

Премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн оценил визит замминистра обороны РФ

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Francis Kokoroko/Reuters

Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн положительно оценил визит заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова в республику. Он считает, что этот визит является частью процесса укрепления сотрудничества между двумя странами, сообщает РИА Новости.

«Нигер уже долгое время сотрудничает с Россией, поэтому визит замминистра обороны помог углубить наше партнерство», — заявил Зейн в интервью агентству. Он также отметил, что Нигер столкнулся с вызовами, связанными с терроризмом, и нуждается в поддержке со стороны дружественных стран.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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