В Германии оценили ситуацию на Украине после инцидента с прослушкой Залужного

Журналист немецкого издания Bild Юлиан Репке в соцсети X (бывшая Twitter) оценил ситуацию на Украине после инцидента с обнаружением прослушки в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного.

Как утверждает журналист, сейчас в Германии «все сильно бурлит». Он также обратил внимание на результаты опроса населения, согласно которым президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют только 62% респондентов, а главкому — 88%.

18 декабря сообщалось, что в кабинете главкома ВСУ Залужного и его помощника Бушуева нашли прослушивающее устройство.

В этот же день Залужный подтвердил новость о прослушке у него в кабинете, уточнив, что это одно из мест, где он работает.

Позднее советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко заявил, что распространившиеся в СМИ сведения о найденном в кабинете Залужного подслушивающем устройстве — ошибка.

Ранее Залужный раскритиковал решение Зеленского по военкомам.