Путин продлил ответные меры России на потолок цен на нефть

Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть до 30 июня 2024 года. Об этом сообщается на сайте официально опубликованых правовых актов.

В документе отмечается, что изменения были внесены пункте 9 в указе «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты».

До этого вице-премьер России Александр Новак заявил, что экспорт нефти из РФ за текущий год может составить менее 247 млн тонн.

Также Новак рассказал, что экспорт российского газа в Китай по итогам 2023 года по «Силе Сибири» превысит 22 млрд куб. м, прописанных в контракте.

До этого Новак сообщил, что Россия рассматривает возможность увеличения объемов сокращения добычи нефти в декабре текущего года.

В начале декабря Новак, анонсировал, что РФ приступит к допограничениям по добыче нефти в рамках новой сделки альянса ОПЕК+. По его словам, решение альянса снизить объемы добычи на 2,2 млн баррелей позволит справиться со спадом спроса.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.