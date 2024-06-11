На День России в посольство в Японии приехали более 350 гостей

Число гостей, собравшихся на торжественный прием в честь государственного праздника России и пожелавших лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева, превысило отметку в 350 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале отмечается, что на мероприятие собрались свыше 50 руководителей посольств зарубежных государств в Японии и более 350 гостей. Среди них замечены бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояму, японский депутат Мунэо Сузуки, а также общественные деятели, спортсмены, журналисты и представители культуры.

Согласно информации агентства, очередь растянулась от входа в здание диппредставительства до фойе и лестницы на второй этаж.

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