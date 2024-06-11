Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На День России в посольство в Японии приехали более 350 гостей

На День России в посольство в Токио прибыли свыше 50 глав дипмиссий

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Число гостей, собравшихся на торжественный прием в честь государственного праздника России и пожелавших лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева, превысило отметку в 350 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

В материале отмечается, что на мероприятие собрались свыше 50 руководителей посольств зарубежных государств в Японии и более 350 гостей. Среди них замечены бывший премьер-министр Японии Юкио Хатояму, японский депутат Мунэо Сузуки, а также общественные деятели, спортсмены, журналисты и представители культуры.

Согласно информации агентства, очередь растянулась от входа в здание диппредставительства до фойе и лестницы на второй этаж.

День России — не самый «молодой» из государственных праздников, его отмечают уже больше 30 лет. Тем не менее соцопросы регулярно показывают, что довольно много россиян не знают, что именно страна празднует в этот день, и считают его просто дополнительным выходным. О том, как появился День России, какой смысл заложен в этот праздник и какие традиции с ним связаны — в материале «Газета.Ru».

Ранее на выставке «Россия» прошел Всемирный день окружающей среды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами