Четыре преподавателя американского колледжа были ранены в Китае

Четыре преподавателя из университета Корнелл (штат Айова) получили ранения в результате нападения, произошедшего в парке в провинции Цзилинь в Китае. Эту информацию передает агентство Associated Press.

По данным агентства, преподаватели направились в Китай в рамках программы сотрудничества между университетом Корнелл и университетом Бэйхуа. Во время прогулки в местном парке на них напал неизвестный с ножом. Пока не сообщается о степени серьезности полученных травм и мотивах нападавшего.

Государственный департамент следит за развитием событий и уведомлен об инциденте, отмечает издание.

Член палаты представителей конгресса США от штата Айова Эшли Хинсон заявила в социальной сети, что ее команда находится на связи с университетом Корнелл и готова предпринять все необходимые меры для безопасного возвращения этих жителей штата Айова на родину.

Корнеллский университет (Cornell University) — один из крупнейших и известнейших университетов США, входит в Лигу плюща.

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