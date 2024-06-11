Штурмовые бригады Тихоокеанского флота Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в сторону села Константиновка под Угледаром в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Согласно информации ведомства, в кооперации с другими штурмовыми подразделениями Дальнего Востока российская армия улучшила положение на передовой линии фронта.

Накануне представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВС России несколько улучшили позиции в населенном пункте Урожайное в районе Старомайорского в Донецкой народной республике.

Некоторое время назад бывший руководитель пресс-службы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев заявил, что украинские войска столкнулись с сильными затруднениями на восточном фланге в зоне проведения спецоперации.

Ранее в Британии заявили об отрезанном положении ВСУ в Волчанске.