Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские штурмовики продвинулись в сторону села Константиновка под Угледаром

Минобороны: штурмовики «Востока» продвинулись к Константиновке под Угледаром

close
100%
Министерство обороны РФ

Штурмовые бригады Тихоокеанского флота Вооруженных сил (ВС) России продвинулись в сторону села Константиновка под Угледаром в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Согласно информации ведомства, в кооперации с другими штурмовыми подразделениями Дальнего Востока российская армия улучшила положение на передовой линии фронта.

Накануне представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что ВС России несколько улучшили позиции в населенном пункте Урожайное в районе Старомайорского в Донецкой народной республике.

Некоторое время назад бывший руководитель пресс-службы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев заявил, что украинские войска столкнулись с сильными затруднениями на восточном фланге в зоне проведения спецоперации.

Ранее в Британии заявили об отрезанном положении ВСУ в Волчанске.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами