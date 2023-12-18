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США и Финляндия начали сотрудничать в области обороны

США и Финляндия подписали двустороннее соглашение об оборонном сотрудничестве

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Sergei Grits/AP

Соединенные Штаты Америки и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны. Трансляция церемонии велась на YouTube-канале Госдепартамента США.

Соглашение позволяет американским военным получить доступ к 15 военным базам на территории Финляндии. На церемонии присутствовали госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны Финляндии Антти Хяккянен и глава финского МИД Элина Валтонен.

«Соглашение даст Финляндии возможность вывести сотрудничество с США на новый уровень, улучшить наше взаимодействие в технологическом и оборонном плане, принимать решения совместно в различных ситуациях», — рассказала на церемонии Валтонен.

Ожидается, что правительство Финляндии позволит американским военнослужащим въезжать на территорию страны, не предъявляя документы.

Риск военного конфликта также стал одним из мотивов для закрытия границ с Россией со стороны Хельсинки.

Отмечалось, что официальной причиной такой политики Финляндии на границе с РФ является борьба с нелегалами, однако у решения Хельсинки закрыть границу был и этот скрытый мотив.

После закрытия пограничных пунктов, в приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста. В ней приняли участия около 60 человек.

Ранее в Финляндии рассказали о ситуации на границе с Россией.

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