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В правительстве РФ поддержали законопроект об уголовном наказании за русофобию

Законопроект об уголовном наказании за русофобию поддержали в комиссии кабмина

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Depositphotos

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который введет в Уголовный кодекс новую статью об ответственности за русофобию. Об этом «Интерфакс» сообщил источник, знакомый с проектом отзыва кабинета министров на документ.

Проект закона предлагает добавить в УК статью «Русофобия». Она предусматривает ответственность за «дискриминационные действия, совершенные за пределами территории РФ иностранным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации либо иностранным гражданином с использованием своего служебного положения в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в РФ лица без гражданства» или не являющегося гражданином России соотечественника. Также новая статья подразумевает ответственность «за публичные призывы к совершению» таких действий.

Документ также предполагает дополнение части пятой статьи 247 УК («Участие подсудимого»), которая устанавливает возможность в исключительных случаях проводить судебные разбирательства в суде по уголовным делам о преступлениях средней тяжести в отсутствие подсудимых.

Согласно пояснительной записке, внесение изменений в эту статью УК необходимо для обеспечения мер защиты, в том числе от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков и других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших по защите Отечества.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась новой волной пропагандистской русофобской кампании в Швеции.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что произойдет в отношениях Российской Федерации и Евросоюза после «отрезвления от русофобии» в Европе.

Ранее Путин предостерег власти Латвии от свинского отношения к русскоязычному населению.

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