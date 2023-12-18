В Египте переизбрали президента

Действующий глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одержал победу на прошедших 10–12 декабря всеобщих выборах и снова будет президентом страны в ближайшие шесть лет. Официальные итоги президентских выборов представила в Каире египетская Национальная избирательная комиссия. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности за действующего президента проголосовали 89,6% избирателей в Египте и за его пределами, заявил глава национального избиркома Хазем Бадави.

Голосование завершилось 12 декабря в 21:00 по местному времени или 22:00 мск. Отмечается, что выборы сопровождались высокой активностью избирателей, из-за чего пункты проведения голосования были переполнены

Отмечается, что, несмотря на то, что официально четвертого дня голосования не будет, «из-за высокой активности некоторые местные комиссии по решению их председателей могут работать до последнего избирателя».

10 декабря в Египте открылись избирательные участки на выборах президента.

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