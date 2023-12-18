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Разведчик раскрыл планы США развязать новую войну

Экс-разведчик Риттер: США готовятся объявить войну хуситам

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Ahn Young-joon/AP

Американские власти собираются объявить войну хуситам. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х.

«<…> Соединенные Штаты Америки готовятся развязать войну против Йемена», — написал он.

Отставной офицер разведки обратил внимание, что сверхдержава, которая тратит на свои вооруженные силы почти триллион долларов в год, готовится воевать «с обнищавшей страной». По словам Риттера, 70 процентов населения Йемена остро нуждается в гуманитарной помощи.

Риттер пришел к выводу, что это решение не лучшим образом характеризует США, и предрек, что оно ни к чему хорошему не приведет.

До этого в Малайзии заявили, что США могут начать еще одну войну на Ближнем Востоке. По мнению политических аналитиков англоязычной газеты New Straits Times, США с союзниками готовятся превратить Йемен в Афганистан, Ирак и Сирию.

Ранее Лавров назвал важнейшую задачу в зоне ближневосточного конфликта.

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