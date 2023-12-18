В Бразилии высказались о визите Путина на саммит G20

Cоветник президента Бразилии Селсу Аморим заявил, что в его стране хотят видеть президента России Владимира Путина на саммите G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в 2024 году. В беседе с изданием UOL он отметил, что без РФ мероприятие было бы «неполным».

По словам Аморима, Бразилия в качестве председателя G20 примет всех лидеров на мероприятии, однако напомнил об ордере Международного уголовного суда (МУС) на «арест» Владимира Путина.

В то же время он подчеркнул, что игнорировать Россию невозможно, поэтому следует найти выход из сложившейся ситуации.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что глава России Владимир Путин будет приглашен на саммит Группы двадцати (G20) в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС).

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее в Кремле ответили на приглашение Путина на саммит в Бразилию.