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В Кремле ответили на приглашение Путина на саммит в Бразилию

Песков заявил, что пока рано обсуждать возможность поездки Путина в Бразилию

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Alexei Druzhinin/Kremlin/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано обсуждать возможность поездки Владимир Путина в Бразилию на саммит «Большой двадцатки».

«Пока до этого еще дело не дошло. В любом случае, так или иначе Россия продолжает принимать участие в форуме», — заявил Песков.

Бразилия признает юрисдикцию Международного уголовного суда.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что глава России Владимир Путин будет приглашен на саммит Группы двадцати (G20) в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС).

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко.

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