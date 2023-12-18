В Британии указали на неопытность израильской армии

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл указал на неопытность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В интервью Sky News он отметил, что у мобилизованных нет большого опыта, и это им дорого обходится.

«У них нет большого боевого опыта, их бросили в невероятно враждебную среду, а это почти наверняка означает, что сначала придется стрелять, а потом задавать вопросы», — заявил Белл.

В качестве примера он привел инцидент с тремя израильскими заложниками на территории сектора Газа.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

Накануне министерство иностранных дел Катара сообщило, что продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия на территории сектора Газа между Израилем и ХАМАС.

В МИД Катара выразили надежду, что дипломатические усилия приведут к запуску политического процесса, который приведет к всеобъемлющему, постоянному и справедливому миру в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль «аккуратнее» воевать в секторе Газа и уделить особое внимание снижению числа пострадавших среди мирного населения.