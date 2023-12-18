Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Британии указали на неопытность израильской армии

Британский военный аналитик Белл заявил о неопытности Армии обороны Израиля

close
100%
Ohad Zwigenberg/AP

Вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл указал на неопытность Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В интервью Sky News он отметил, что у мобилизованных нет большого опыта, и это им дорого обходится.

«У них нет большого боевого опыта, их бросили в невероятно враждебную среду, а это почти наверняка означает, что сначала придется стрелять, а потом задавать вопросы», — заявил Белл.

В качестве примера он привел инцидент с тремя израильскими заложниками на территории сектора Газа.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

Накануне министерство иностранных дел Катара сообщило, что продолжает дипломатические усилия по достижению перемирия на территории сектора Газа между Израилем и ХАМАС.

В МИД Катара выразили надежду, что дипломатические усилия приведут к запуску политического процесса, который приведет к всеобъемлющему, постоянному и справедливому миру в соответствии с международными резолюциями и Арабской мирной инициативой.

Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль «аккуратнее» воевать в секторе Газа и уделить особое внимание снижению числа пострадавших среди мирного населения.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами