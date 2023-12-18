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В США обвинили Нетаньяху в подрыве позитивного видения мира

Сенатор Кунс: Нетаньяху сделал все, чтобы подорвать позитивное видение мира

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Amir Cohen/Reuters

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху приложил все усилия, чтобы мирное урегулирование не воспринималось в Израиле позитивно. С таким заявлением выступил американский сенатор демократ Крис Кунс в интервью телеканалу CBS.

Кунс высказался относительно слов Нетаньяху, который заявил, что гордится тем, что создание палестинского государства на Западном берегу было предотвращено. По словам премьера, действия ХАМАС продемонстрировали, каким бы могло стать палестинское государство, созданное у границ Израиля.

Сенатор отметил, что большинство его коллег в американском конгрессе уверены, что решение о создании двух государств является единственным путем к миру в регионе, однако Нетаньяху придерживается другого мнения.

»[Нетаньяху] сделал все возможное, чтобы подорвать позитивное видение мира для Израиля», — подчеркнул Кунс.

Другой американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что премьер-министр Израиля Нетаньяху «закрыл дверь» усилиям по урегулированию конфликта в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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