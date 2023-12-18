Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый в коррупции бывший вице-президент Эквадора обратился за убежищем в Мексике

Бывший вице-президент Эквадора обратился за убежищем к властям Мексики

close
100%
Depositphotos

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас Эспинель, обвиняемый по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах, обратился к мексиканским властям за политическим убежищем. Об этом сообщает министерство иностранных дел Мексики.

«17 декабря 2023 года Хорхе Глас Эспинель появился в штаб-квартире посольства Мексики в Кито с просьбой о въезде и охране, выразив опасения за свою безопасность и личную свободу», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что в случае, если Хорхе Глас официально оформит просьбу о политическом убежище, правительство Мексики «тщательно проанализирует ее и соберет необходимую информацию для принятия соответствующих мер» в соответствии с международными договорами, сторонами которых являются Мексика и Эквадор.

В 2020 году сообщалось, что бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, его заместитель Хорхе Глас и еще 19 обвиняемых по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах должны были предстать перед судом.

Следователям удалось обнаружить 837 улик, доказывающих преступления названных лиц.

По данным прокуратуры, в сложной коррупционной схеме были задействованы президент Эквадора, вице-президент и министры правительства.

Сумма ущерба государству в рамках дела о коррупции в 2012-2016 годах превышала $7 млн.

Сам экс-президент называл просьбу генпрокурора страны о его предварительном заключении политическим шоу.

Ранее неизвестные похитили почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга в Эквадоре.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами