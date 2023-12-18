Обвиняемый в коррупции бывший вице-президент Эквадора обратился за убежищем в Мексике

Бывший вице-президент Эквадора Хорхе Глас Эспинель, обвиняемый по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах, обратился к мексиканским властям за политическим убежищем. Об этом сообщает министерство иностранных дел Мексики.

«17 декабря 2023 года Хорхе Глас Эспинель появился в штаб-квартире посольства Мексики в Кито с просьбой о въезде и охране, выразив опасения за свою безопасность и личную свободу», — говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что в случае, если Хорхе Глас официально оформит просьбу о политическом убежище, правительство Мексики «тщательно проанализирует ее и соберет необходимую информацию для принятия соответствующих мер» в соответствии с международными договорами, сторонами которых являются Мексика и Эквадор.

В 2020 году сообщалось, что бывший президент Эквадора Рафаэль Корреа, его заместитель Хорхе Глас и еще 19 обвиняемых по делу о взяточничестве в 2012-2016 годах должны были предстать перед судом.

Следователям удалось обнаружить 837 улик, доказывающих преступления названных лиц.

По данным прокуратуры, в сложной коррупционной схеме были задействованы президент Эквадора, вице-президент и министры правительства.

Сумма ущерба государству в рамках дела о коррупции в 2012-2016 годах превышала $7 млн.

Сам экс-президент называл просьбу генпрокурора страны о его предварительном заключении политическим шоу.

Ранее неизвестные похитили почетного консула Великобритании в Гуаякиле Колина Армстронга в Эквадоре.