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В ГД заявили, что Киев создал систему вербовки детей в преступных целях

Вице-спикер ГД Кузнецова: Киев вербует детей в преступных целях

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Пресс-служба «Единой России»

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе заседания комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей заявила, что Киев вербует детей в преступных целях. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, киевский режим создал целую систему вербовки школьников. Дети могут выступать наводчиками или курировать группы вербовки. Школьникам обещают платить после выполнения заданий или якобы выпустить из плена близкого человека.

Кузнецова добавила, что систему курируют администрации местных школ.

До этого Кузнецова говорила, что к февралю 2024 года будет готов промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей.

В конце августа Кузнецова говорила, что Украина занимается вербовкой несовершеннолетних для атак по российским позициям и мирным жителям.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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