Северный Кипр высказался за установление прямого авиасообщения с Россией

Северный Кипр хотел бы установить прямое авиасообщение с Российской Федерацией. Об этом ТАСС заявил лидер турок-киприотов Эрсин Татар, занимающий пост президента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК; кроме Турции, ее не признает ни одно другое государство).

«Для того, чтобы это произошло, российские власти должны дать разрешение на открытие прямых рейсов в аэропорт Эрджан. К сожалению, у нас не было возможности получить такое разрешение от РФ», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Лаос захотел возобновить прямое авиасообщение с Россией.

До этого Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Пхеньян. Представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

По информации «Коммерсанта», предложение уже поступило в «Аэрофлот» и «Аврору», и последняя подтвердила свою «теоретическую готовность». В настоящее время единственная возможность попасть в Пхеньян без специального рейса — это использовать самолеты Air Koryo из Владивостока.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.