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Источники сообщили о готовности Израиля и ХАМАС обсудить прекращение огня в Газе

Reuters: ХАМАС и Израиль открыты к обсуждению прекращения огня в Газе

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа, передает агентство Reuters, ссылаясь на источники в силовых структурах Египта.

«Израиль и ХАМАС открыты для прекращения огня», — говорится в публикации.

При этом источники отмечают, что между сторонами остаются разногласия по деталям.

До этого сообщалось, что ХАМАС готов возобновить переговоры об обмене заложников, находящихся на территории сектора Газа, но только после завершения боевых действий и вывода из палестинского анклава израильских вооруженных сил. Накануне ХАМАС не исключил возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников.

16 декабря стало известно, что армия Израиля обстреляла католическую церковь в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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