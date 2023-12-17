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В Германии оценили эффект для страны от антироссийских санкций

Депутат Вагенкнехт: ФРГ ведет войну против себя, поддерживая санкции против РФ

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Global Look Press

Западные санкции не вредят России, а Германия, поддерживая их, ведет экономическую войну не против РФ, а против самой себя. Такое заявление сделала депутат бундестага Сара Вагенкнехт в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы не ведем экономическую войну против России, мы ведем экономическую войну против нас самих», – сказала Вагенкнехт, отметив, что Россия нашла новые рынки для сбыта своих энергоносителей.

По словам депутата, санкционные действия ФРГ спровоцировали огромный рост затрат на энергию и тем самым ухудшили жизнь простых граждан и конкурентоспособность немецкой промышленности.

Касаясь темы конфликта на Украине, Вагенкнехт заявила, что Запад должен сделать ставку на переговоры, как это давно делают многие страны глобального Юга.

«Иначе Украина будет еще больше разрушена», — предупредила она.

До этого евродепутат от Ирландии Мик Уоллес подтвердил бесполезность антироссийских санкций.

Ранее ЕС начал утверждать новый пакет санкций против России.

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