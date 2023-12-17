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Путин объяснил, почему Россия должна быть суверенной

Путин: Россия будет или суверенной, или ее вообще не будет

Президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия» заявил, что Россия должна быть суверенной, либо ее не будет. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказывать: Россия или будет самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет», — сказал глава государства.

По его словам, это очень важная вещь, которая всегда должна быть «в голове и в сердце».

14 декабря президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве уже объяснял значение суверенитета для РФ. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно.

Путин во время итоговой пресс-конференции заявлял, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, комментируя слова Путина, заявил, что утрата суверенитета создает колоссальную угрозу для всех сфер жизни.

Ранее стало известно, когда США намерены убедить Россию перейти к переговорам.

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