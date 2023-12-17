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Американские инвесторы прибудут в Израиль для встречи с лидерами страны

Times of Israel: группа из 65 инвесторов из США прибудет в Израиль

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Reuters

Группа американских инвесторов и глав технологических компаний прибудет в воскресенье в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность и встретиться с президентом Исааком Герцогом, министром военного кабинета Бенни Ганцем и министром экономики Ниром Баркатом. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel.

«Делегация из 65 инвесторов, генеральных директоров и топ-менеджеров американских технологических, венчурных и частных инвестиционных компаний должна прибыть сегодня в Израиль, чтобы продемонстрировать солидарность и провести встречи», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что речь идет о топ-менеджерах инвестиционных компаний Bain Capital, Apollo, TPG, Susquehanna Growth Equity и т.д., а также о социальной платформе Meetup.com.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на подготовку нового соглашения по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа палестинским движением ХАМАС.

Ранее сообщалось, что Израиль продолжит военное давление на ХАМАС.

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