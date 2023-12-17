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В МИД РФ рассказали, как продвигаются переговоры о зерновой сделке

МИД: РФ проявляет терпение на переговорах об экспорте зерна, но результатов нет

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Viacheslav Musiienko/Reuters

Россия продолжает вести переговоры с ООН по поводу реализации договоренностей о разблокировании экспорта зерна из РФ, однако обсуждения пока не принесли никаких результатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замминистра иностранных дел России Сергея Вершинина.

«<...> Мы говорили, что не можем быть удовлетворены реализацией меморандума Россия — ООН, потому что конкретных результатов не получается, а получаются все те же трудности, с которыми мы сталкиваемся, несмотря на заявления, что якобы сельхозэкспорт и экспорт удобрений из России под санкции не попадает», — заявил журналистам дипломат.

По словам Вершинина, российские дипломаты — «достаточно терпеливые люди», и РФ ценит усилия генсека ООН Антониу Гутерриша, однако Россию интересуют только конкретные результаты, которых пока нет.

17 июля Россия заявила о приостановке участия в реализации зерновой сделки после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. Условиями для возвращения к диалогу о сделке в РФ называют нормализацию экспорта российской сельхозпродукции.

Ранее в МО Турции заявили о продолжении работы по возобновлению зерновой сделки.

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