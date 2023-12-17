В МИД РФ сообщили, что предоставляют ООН данные по соблюдению санкций против КНДР

Россия взаимодействует с экспертами ООН, занимающимися мониторингом потенциальных нарушений санкций против КНДР, Москва опровергает домыслы об их нарушении и предоставляет экспертам соответствующие данные. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

«Взаимодействуем с ооновскими экспертами, уполномоченными отслеживать возможные нарушения санкций. В ходе этих контактов опровергаем на основе проверенных данных разнообразные домыслы. При этом твердо намерены продолжать развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с КНДР в областях, на которые не распространяются ограничения», — заявил Ильчев.

Спекуляциями относительно якобы нарушения Россией санкций, по словам Ильчева, занимаются те, чья задача состоит в дискредитации РФ.

До этого заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко назвал бездоказательными обвинения РФ в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с КНДР в обход санкций ООН. Дипломат подчеркнул, что санкции ООН не мешают РФ развивать взаимовыгодное сотрудничество с КНДР.

В 2006 году Совбез ООН запретил поставки, продажу или передачу КНДР любой военной техники и вооружений, а также материалов, оборудования, товаров и технологий, которые могут быть использованы в северокорейских программах по созданию оружия массового уничтожения. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств — членов ООН.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал ТОФ залогом безопасности в Азии и мире.