Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин исключил нападение на НАТО

Путин назвал чушью заявление Байдена, что Россия может напасть на НАТО

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена, что российские войска могут напасть на НАТО. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его мнению, это просто фигура речи, чтобы обосновать ошибочную политику по российскому направлению.

США на сегодняшний день не имеют перспективу стратегического поражения России, отметил он и добавил, что США, по его мнению, не так заинтересованы в нанесении стратегического поражения России, как они думали 20 лет назад и как публично заявляют.

По его словам, эта тема не находится в национальных интересах США.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО следует признать тупиковость конфликта, который они затеяли руками президента Украины Владимира Зеленского против Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами