Президент России Владимир Путин назвал «полной чушью» заявления президента США Джо Байдена, что российские войска могут напасть на НАТО. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По его мнению, это просто фигура речи, чтобы обосновать ошибочную политику по российскому направлению.

США на сегодняшний день не имеют перспективу стратегического поражения России, отметил он и добавил, что США, по его мнению, не так заинтересованы в нанесении стратегического поражения России, как они думали 20 лет назад и как публично заявляют.

По его словам, эта тема не находится в национальных интересах США.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС и НАТО следует признать тупиковость конфликта, который они затеяли руками президента Украины Владимира Зеленского против Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.