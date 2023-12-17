Украинский политолог рассказал, где и когда случится новый «майдан»

Новый «майдан» может произойти в январе, но не Украине, а на Тайване, где в результате выборов победит прокитайская партия. Об этом заявил украинский политолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала директора Украинского института политических исследований Руслана Бортника.

По его словам, США уже не могут вести игру на несколько сторон, поддерживая одновременно больше одного конфликта. Он добавил, что Вашингтон утратил свою роль политического лидера мира.

До этого первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил, что сообщения Службы внешней разведки (СВР) России о том, что в Евросоюзе обсуждают необходимость замены президента Украины Владимира Зеленского, не лишены оснований. Если глава государства не откажется от решения об отмене выборов, то в стране может произойти госпереворот, считает он.

Затулин отметил, что риторика западных стран и властей Украины на сегодняшний день расходится, поэтому шансы на переворот возросли.

Ранее в США назвали чепухой доводы Зеленского об отмене выборов на Украине.