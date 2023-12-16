В Еврокомиссии оценили влияние санкций на Россию

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что санкции, введенные против России и Белоруссии, «в целом дают свои результаты». Его слова приводит портал Delfi.

Как отметил Домбровскис, рестрикции дают свои результаты и оказывают «большое влияние» на Россию.

В то же время он подчеркнул, что крупные государства, такие как Китай и Индия, не присоединились к санкциям, поэтому Россия «активно ищет альтернативные рынки».

Домбровскис также призвал страны Запада укреплять свой военный потенциал, так как Россия демонстрирует готовность продолжать спецоперацию на Украине. Нельзя исключать, что Москва захочет начать новые конфликты, считает вице-президент ЕК.

До этого спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что количество санкций против России достигает почти 18 тысяч, что является беспрецедентным.

Он отметил, что на протяжении десяти лет Российская Федерация находится в ситуации санкционных ограничений, противодействия, торговых войн.

Ранее в Германии заговорили о новых санкциях против России.