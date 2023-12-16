Экс-депутат Европейского парламента от Британии Дэвид Кэмпбелл Баннерман заявил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен хочет втянуть Британию в войну, захватив контроль над вооруженными силами страны. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Redacted.

Баннерман указал на риски передачи британской армии под контроль ЕС через структуру Постоянного структурированного сотрудничества по вопросам безопасности и обороны (PESCO), которая действует после выхода Британии из Европейского союза.

«То, что они пытаются сделать, — они стремятся передать наш военный потенциал во всей его полноте. <...>. Если паразитам-глобалистам вроде Сунака это сойдет с рук, то это только вопрос времени, когда наши военные потенциально дислоцируются на Украине для войны с Россией», — заявил Баннерман.

Политик считает, что в ЕС рассчитывают на привлечение британского спецназа и морской пехоты. Кроме того, как считает Баннерман, в случае потенциального конфликта с Россией ЕС придется начать мобилизацию гражданских лиц в вооруженные силы стран объединения.

До этого депутат Европарламента рассказал, кто будет платить за восстановление Украины.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным, если это будет отвечать интересам венгерского народа и поможет прекратить конфликт на Украине.