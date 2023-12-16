Европа потеряла плюсы дешевого газа из РФ

Гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявил, что Европа потеряла возможность получать дешево газ из России, что ведет ее к деиндустриализации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Энергетический кризис поставлен под контроль, но цены уже не вернутся на прежний уровень. В Европе стагфляция, это значит снижение ВВП и инфляция. Ничего больше не будет, как раньше. И в политическом смысле Европа — американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР», — сказал Баятович.

При этом он отметил, что производства в США будут обеспечиваться американским газом, в Китае — российским.

Ранее сообщалось, что установленный на прошлой неделе Болгарией налог на транзит газа ударит по кошельку соседей страны по Евросоюзу. Журналисты пишут, что цена российского газа, поставляемого в ЕС по «Турецкому потоку» через Болгарию, вырастет из-за решения Софии на 25% при изначальной стоимости порядка $400 за 1 тыс. кубометров голубого топлива. Это сделает его одинаковым по стоимости с дорогим сжиженным природным газом.

Ситуация вызвала резкое недовольство соседей Болгарии по Евросоюзу, пишет агентство. Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто высказал опасения, что дополнительные расходы лягут на Будапешт. В Греции же и вовсе считают, что надбавку должен выплачивать «Газпром».

В целом же решение Софии ряд стран сочли незаконным, а в возможную коалицию несогласных, помимо Греции и Венгрии, могут войти Румыния, Северная Македония и Молдавия. Последствия у этого, по мнению журналистов, могут быть самыми разными: от разбирательств в Еврокомиссии до торговых войн.

Ранее стало известно, что ЕC стал крупнейшим покупателем российского сжиженного газа.