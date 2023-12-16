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В Госдуму внесут инициативу помощи пророссийским иностранцам

В ГД предлагают упростить ВНЖ иностранцам, преследующимся за пророссийскую позицию

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

В Государственной думе предлагают упростить получение вида на жительство (ВНЖ) иностранцам, которые преследуются за пророссийскую позицию у себя на родине. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в своем Telegram-канале.

Он поддержал инициативу главы фракции Сергея Миронова о создании комиссии по поддержке иностранцев с пророссийской позицией за рубежом.

«А еще надо дать в упрощенном режиме ВНЖ всем иностранным гражданам недружественных стран, которые подверглись преследованиям за пророссийскую позицию... В понедельник внесем законопроект о упрощенном ВНЖ для «наших по духу», — пишет Кузнецов.

До этого президент России Владимир Путин и представители всех фракций, представленных в Государственной думе, провели встречу в пятницу, 15 декабря.

Президент принял глав всех фракций в Госдуме.

Ранее была названа доля релокантов, которые вернулись в Россию.

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