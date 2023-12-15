Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают задержанных в РФ американцев заложниками. Об этом он рассказал в интервью NBC.

«Они под стражей, они не заложники», — заявил он.

Накануне президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что РФ не отказывается от обмена заключенными с США. По его словам, договоренности должны устраивать обе стороны.

Начальник пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллер сказал, что первым шагом для возобновления переговоров между Москвой и Вашингтоном могло бы стать освобождение американских граждан, которые находятся под стражей на российской территории.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга прокомментировал заявления США об условии для возобновления переговоров с Россией.

Ранее в США рассказали о «рождественском подарке» конгресса для Путина.