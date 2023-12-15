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Макрон готов возобновить диалог с Путиным

Макрон: если Путин готов возобновить диалог — мой номер не изменился

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, сообщает ТАСС.

«Если у президента Путина есть серьезные предложения и он готов возобновить диалог, который позволит добиться мирного урегулирования при соблюдении норм международного права, Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата. Мой телефонный номер не изменился», — сказал он.

Днем ранее Путин на пресс-конференции рассказал о своих отношениях с Макроном. Он подчеркнул, что Россия готова возобновить контакты с Францией на высшем уровне, если французская сторона проявит к этому интерес.

Он напомнил, что у него с Макроном всегда были хорошие рабочие отношения и лидеры страны спокойно приезжали друг к другу обсуждать международную повестку, пока французский президент не прекратил контакты.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью France Inter также заявляла, что президент страны Эммануэль Макрон может возобновить звонки российскому коллеге Владимиру Путину.

Ранее Макрон обсудил с Зеленским вступление Украины в ЕС.

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