На Украине выразили уверенность, что вступление в ЕС не затянется

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что процесс вступления Украины в ЕС не затянется на десятилетия. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Европейский Союз не повторит ошибку, когда переговоры затягиваются на десятилетия», — заявил Кулеба.

По его словам, после того, как Украина открыла переговоры о членстве в ЕС, Киеву осталось «провести переговоры и ратифицировать соглашение о вступлении». Кулеба отметил, что ранее ни одна другая страна за полтора года не проходила путь от статуса кандидата в ЕС до открытия переговоров по вступлению в блок.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал плохим решением открытие переговоров о членстве Украины в ЕС.

В свою очередь, британская газета Times подчеркнула, что вступление Украины в ЕС могут отложить как минимум до 2030 года, поскольку многие страны Евросоюза опасаются потери права вето по таким вопросам, как финансы и расширение блока, а также осознают высокую стоимость членства Украины в ЕС.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз.