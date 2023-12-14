В Европе начнут переговоры о вступлении Украины в ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы европейских стран решили начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении Украины и Молдавии», — сказал Мишель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления перед европейскими лидерами на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что Украина выполнила свои обязательства для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, в стране приняты ключевые законы. Зеленский выступил на саммите по видеосвязи по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля.

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна сделает все необходимое на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, чтобы был достигнут консенсус по финансированию Украины и членству в политическом объединении. При этом Рютте подчеркнул, что пройдет много лет, прежде чем Украина вступит в Евросоюз.

Ранее в США отметили переключение внимания отвергнутого Зеленского на Европу.