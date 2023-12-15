Песков оценил способность Трампа остановить конфликт на Украине за 24 часа

Слова бывшего президента США Дональда Трампа о том, что он остановит конфликт на Украине за 24 часа, заставляют сомневаться, так как это слишком сложная задача, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает NBC.

«Песков поставил под сомнение утверждение Трампа о том, что он завершит конфликт на Украине за один день, заявив, что «слишком сложно» решить это так легко», — говорится в сообщении NBC.

15 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что положительные прогнозы по диалогу России и США, в случае если Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2024 году, являются безосновательными. По его словам, положительные прогнозы на возможный приход к власти Трампа строить по большому счету не на чем

11 декабря издание The Wall Street Jornal сообщило, что в декабре 2023 года американцы избрали бы президентом Дональда Трампа, а не Джо Байдена.

Ранее Дональд Трамп – младший резко раскритиковал требование главы Украины Владимира Зеленского все западные средства передавать Киеву для завершения украинского конфликта.