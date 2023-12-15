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В парламенте Молдавии прозвучал гимн ЕС

В парламенте Молдавии включили гимн ЕС после начала переговоров о членстве

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sputniklive/Telegram

В парламенте Молдавии прозвучал гимн ЕС после открытия переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Об этом сообщается в Telegram-канале молдавской оппозиционной партии «Возрождение».

«В парламенте Молдовы вместе с национальным гимном звучал и гимн ЕС. Вот пожалуй и все, что изменилось в стране после решения Евросовета начать переговоры с Молдовой и Украиной о вступлении в ЕС», — говорится в сообщении партии.

Кроме того, отмечается, что возможное членство Молдавии в блоке будет связано с обременительными дополнительными обязательствами и однобокой внешней политикой.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что принятое в ЕС решение начать переговоры с Молдавией о вступлении в блок является геополитическим, оно связано с конфликтом на Украине, а не с заслугами молдавских властей.

Ранее Президент Молдавии Майя Санду не увидела в России дружественную страну.

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