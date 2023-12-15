В МИД заявили о желании США и дальше мешать России победить

Соединенные Штаты Америки будут стараться не допустить сценарий, при котором Россия «берет верх». Такая стратегия будет сохраняться в Вашингтоне в ближайшем будущем, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Инерционность американской госмашины и настрой всех, кто там задает тон, на то, чтобы не допустить варианта, когда Россия возьмет верх, будут преобладать, по крайней мере, в обозримой перспективе», – сказал Рябков.

При этом он отметил, что недавно заблокированный пакет помощи Украине может указывать на «прозрение» некоторых американских политиков, публицистов и экспертов.

Кроме того замминистра не согласился с положительными прогнозами по диалогу России и США, в случае если Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2024 году.

До этого Рябков заявил, что Соединенные Штаты получат зеркальный ответ от России в случае возобновления испытаний ядерного оружия.

Ранее замглавы МИД Рябков допустил военный конфликт России и НАТО.