Россия и Белоруссия подписали программу действий во внешней политике

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава МИД Белоруссии Сергей Алейник в рамках заседания коллегий внешнеполитических ведомств двух стран подписали программу согласованных действий во внешней политике на 2024-2026 годы. Об этом сообщает «БелТА».

Программа впервые принята сразу на три года. По словам Алейника, позволит скоррелировать документ с другими документами Союзного государства.

Сергей Лавров заявил, что страны продолжат координировать подходы в международных организациях. Также он рассказал, что Россия продолжит наращивать контакты Белоруссии с объединениями, с которыми российская стороны уже установила партнерские отношения. Речь в первую очередь идет об Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

15 декабря Сергей Алейник заявил, что Россия и Белоруссия намерены развивать сотрудничество и взаимодействие с глобальным Югом и Востоком, речь идет о дружественных странах Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Ранее Лавров осудил ФРГ, Италию и Японию за голосование против резолюции по борьбе с нацизмом.