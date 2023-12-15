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Губернатор Забайкальского края отправил в отставку и.о. зампреда Дубровина

В Забайкальском крае отправлен в отставку и.о. зампреда Дубровин

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Евгений Биятов/РИА Новости

Губернатор Забайкальского края отправил в отставку и.о. зампреда Игоря Дубровина в связи с утратой доверия. По информации местных СМИ, Дубровин задержан, в частности об этом пишет Chita.ru со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что Дубровина вернули в Екатеринбург.

На официальном портале Забайкальского края говорится, что Игорь Дубровин освобожден от должности и.о. зампреда правительства Забайкалья.

«Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Игорь Дубровин освобожден от должности за совершение действий, которые дают основания для утраты доверия к нему», — уточняется в сообщении. Соответствующее распоряжение губернатора Александра Осипова было подписано 14 декабря.

Игорь Дубровин был назначен исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края 19 июня 2023 года.

13 декабря замглавы Росавиации Георгия Бахарева освободили от должности. В конце ноября также сообщалось об отставке замминистра транспорта Игоря Чалика. Документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Ранее губернатор Забайкалья спас кошку, на которую напала стая собак.

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