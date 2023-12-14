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Глава СНБО Украины ответил на вопрос о провале контрнаступления ВСУ

Глава СНБО Украины Данилов посчитал неуместным вопрос о провале наступления ВСУ

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Global Look Press

Глава СНБО Украины Алексей Данилов резко ответил на вопрос ведущего YouTube-канала Radio NV на вопрос о том, почему план наступления ВСУ на российские укрепления провалился.

По словам главы спецслужбы, слово «план» можно употребить, говоря о фабрике или заводе.

«Имейте в виду, что, когда вы используете такое словосочетание и считаете, что на войне все идет по плану… <…> в жизни такого не бывает», — сказал он.

Также Данилов отметил, что боевые действия для украинской армии идут крайне сложно, а российская сторона превосходит ВСУ по различным параметрам.

До этого глава СНБО Украины заявил, что западные СМИ запустили информационную кампанию о поражении Украины в вооруженном конфликте с Россией.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что скептицизм в отношении оценок контрнаступления оказался оправданным, а начавшаяся после него фаза военного конфликта стала трудной для Киева и его союзников.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Запад полностью откажется от поддержки Киева.

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