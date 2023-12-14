Конгресс США озвучил объем военной помощи Украине на 2024 год

Американский конгресс одобрил оборонный бюджет страны в размере 886 миллиардов долларов, из которых 800 миллионов заложены для поддержки Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Ранее сообщалось, что в НАТО признали, что Украина перестает быть в центре внимания Запада. Журналисты предположили, что Евросоюз сможет договориться о продолжении помощи Киеву. Однако украинские и западные чиновники видят, что от Украины устают.

Один из высокопоставленных чиновников Североатлантического альянса, который напрямую работает с Украиной, сообщил телеканалу, что это часть долгосрочной тенденции к худшему и Украина перестает быть в центре внимания Запада.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что взгляды Братиславы и НАТО на военную поддержку Украины не совпадают, однако это не должно отразиться на диалоге с Североатлантическим альянсом.

Ранее политолог объяснил, в каком случае Запад полностью откажется от поддержки Киева.