Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нарышкин прокомментировал обмен заключенными с США

Нарышкин: РФ по договоренности с США не комментирует диалог по обмену заключенными

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что диалог по обмену заключенными с США продолжает идти, но, согласно соглашению, его ход нельзя комментировать в открытом пространстве, передает ТАСС.

«Такой диалог ведется, но по договоренности с американской стороной мы его не комментируем», — ответил Нарышкин на вопрос о том, что Москва якобы отвергла новое предложение Соединенных Штатов по обмену американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

По словам главы СВР, он сожалеет, что американская сторона в лице Госдепартамента не выполняет эту договоренность.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва публично не обсуждает предложения Вашингтона по обмену заключенных американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

5 декабря ТАСС со ссылкой главу пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера сообщал, что США передали России в последние недели существенное предложение по обмену осужденных в РФ за шпионаж американцев Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он подчеркнул, что это предложение было отклонено российской стороной.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и отправили отбывать наказание в мордовскую исправительную колонию №17 строгого режима. Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича арестовали в России в конце марта этого года. С тех пор он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами